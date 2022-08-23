Москва, 23 августа, 2022, 18:58 — ИА Регнум. В Подмосковье похоронена погибшая 20 августа журналистка Дарья Дугина. Похороны прошли 23 августа в закрытом режиме: на кладбище во время церемонии не мог зайти никто посторонний.

Цитата из видео «Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля» Дарья Дугина

Как сообщают РИА Новости, на похоронах присутствовали только родные и близкие Дарьи Дугиной.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 августа в Москве прошла церемония прощания с погибшей журналисткой.