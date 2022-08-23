Бургас, Болгария, , 19:56 — REGNUM В ходе спецоперации, проведенной представителями управления по борьбе с организованной преступностью Бургасской области на юго-востоке Болгарии, у местного жителя изъята крупная партия артефактов, представляющих историческую ценность национального масштаба. Об этом 23 августа сообщает софийский информационный портал News. bg.

За кладом Цитата из м/ф «Трое из Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1978. СССР

Отмечается, что 36-летний мужчина, имя которого не называется, являющийся известным в стране кладоискателем, хранил в своем доме девять единиц женских украшений, 20 перстней, 532 монеты и 82 других предметов времен Римской империи.

Артефакты отправлены на экспертизу в Болгарскую академию наук. По предварительным данным, стоимость изъятых ценностей составляет сотни тысяч американских долларов.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в МВД Болгарии, кладоискателю грозит до двух лет тюрьмы за утаивание найденных предметов старины.

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