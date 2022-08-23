Вашингтон, 23 августа, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен готов напрямую подключиться к переговорам президента Сербии Александра Вучича с премьер-министром сепаратистского Косово Альбином Курти, если это будет нужно. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс 23 августа.

U. S. Department of State Нед Прайс

«Мы понимаем, что переговоры продолжаются, мы наблюдаем за ними и делаем это в партнерстве с ЕС. Мы поддерживаем обе стороны в том, чтобы они более эффективно использовали диалог. Мы считаем, что официальные представители обеих сторон должны максимально воспользоваться шансом для прорыва в своих дискуссиях о нормализации отношений, сосредоточившись в том числе на взаимном признании», — процитировал телеканал Н1 слова Прайса.

По словам пресс-секретаря Госдепа США, если участие Блинкена в переговорах — по телефону или личное, будет необходимо для достижения цели, он безотлагательно проведет эти переговоры.

Напомним, что переговоры о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной ведутся при посредничестве Евросоюза. Посредническую роль ЕС в перегарах предусмотрена соответствующими документами ООН. США выступают официальным посредником в брюссельском процессе.