Грозный, , 18:44 — REGNUM В Чечне 23 августа проходят многочисленные мероприятия, посвященные 71-летию со дня рождения первого руководителя республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Материальную помощь к этому дню оказали 1300 жителям региона, было роздано жертвенное мясо десяти голов крупного рогатого скота. Его получили сотрудники грозненских муниципальных унитарных предприятий «Сурсад» и «Зеленстрой».

Ахмат Кадыров 2ch.hk

К этой дате приурочена акция по предоставлению жилья 71 малоимущей семье. Все мероприятия финансируются Региональным общественным фондом имени Ахмата Кадырова по решению его президента Аймани Кадыровой. В память об Ахмате Кадырове в эти дни в Чечне проходят религиозные обряды, проводятся жертвоприношения, читают молитвы.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале написал 23 августа, что самое главное для его отца было единство народа.

«Отец был твёрдо убеждён, что путь к миру и созиданию лежит именно через консолидацию общества, а без единства народ обречён на верную гибель. Все принимаемые Ахматом-Хаджи меры были направлены на сплочение раздираемого социальными, политическими и иными противоречиями народа. Благодаря его пути мы решили масштабные задачи, на которые во всем мире уходят десятки лет. Мы всегда будем следовать этому курсу и никто на земле не заставит нас свернуть с него», — написал нынешний чеченский лидер.