Москва, , 21:48 — REGNUM Северную Корею пригласили к участию в Тигрином форуме, который состоится во Владивостоке 5 сентября. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов в ходе рабочей встречи с чрезвычайным и полномочным послом КНДР в РФ Син Хон Чхолем. Также в ходе встречи обсуждались вопросы охраны окружающей среды, лесного и рыбного хозяйства, обновления списка перелётных птиц и сохранения популяции амурского тигра, сообщает пресс-служба Минприроды России.

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«Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика — добрые соседи. Мы строим мосты сотрудничества, делимся знаниями, действуем сообща и вместе стремимся к новым целям и устойчивому развитию. Сферы, в которых сотрудничают наши страны, обширны, и уверен, что совместная работа на уровне межправительственной комиссии с министром внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо принесёт отличные результаты. Пользуясь случаем, приглашаю делегацию Кореи принять участие во втором международном Тигрином форуме, который пройдёт 5 сентября во Владивостоке, и рассказать о состоянии популяции амурского тигра в вашей стране», — сказал Александр Козлов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в период с 18 по 28 августа Росзаповедцентр Минприроды России принимает участие в эколого-просветительском проекте — V фестивале Русского географического общества. Юбилейное мероприятие стартовало в парке «Зарядье».

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