Казань, , 18:53 — REGNUM В столице Татарии жители микрорайона «Салават Купере» пожаловались на неприятных запах. На место для взятия пробы выезжала передвижная лаборатория, сообщает 23 августа пресс-служба минэкологии РТ.

В лаборатории Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Результаты анализа проб показали, что превышена предельно допустимая концентрация по сероводороду в 3 раза. Согласно базе данных существующих источников загрязнения, указывается возможная причастность близлежащих предприятий. В связи с этим инспекторы и передвижная лаборатория 25 августа совершат выезд на территорию данных объектов (полигона ООО «ПК «Возрождение» и ТКО «Химическая») для отбора проб атмосферного воздуха.

Ранее ИА REGNUM передавало, в России в 2021 году зафиксировано рекордное за последние 17 лет количество случаев высокого уровня загрязнения воздуха. Чаще всего от масштабных выбросов в атмосферу страдают Красноярский край, Самарская, Оренбургская и Иркутская области, а также Бурятия.

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