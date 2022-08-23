Москва, , 18:37 — REGNUM Западные страны готовят провокацию с последующим обвинением России в диверсии на одном из судов, перевозящих зерно с территории бывшей УССР, сообщается в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

«По имеющейся информации, западники не намерены довольствоваться декларативными заявлениями, а планируют провокационные действия с целью очернить Россию в глазах мирового сообщества. В частности, готовится медиавброс о том, что Москва якобы недовольна результатами продовольственной сделки по морским поставкам зерна и готовит диверсию в отношении одного из коммерческих судов», — указано в тексте комментария.

Также Захарова напомнила, что что уже 27 судов с сельхозпродукцией совершили рейсы из портов бывшей УССР по гуманитарному коридору в Черном море.

«Напоминаем, что 22 июля с. г. в Стамбуле был также заключен двусторонний меморандум о взаимопонимании с Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки. Именно поэтому мы объективно заинтересованы в том, чтобы эта работа продолжалась в целях продовольственного обеспечения наиболее уязвимых государств, прежде всего в Африке», — отметила Захарова.

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