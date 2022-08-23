Москва, , 18:35 — REGNUM Обстрел администрации главы ДНР 23 августа является ударом Киева по гражданским центрам принятия решений в народной республике. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, нигде вблизи мест, по которым был нанесен удар из западного оружия не было военных объектов.

«Конечно здесь самая главная администрация не военная, а гражданская. Это центр принятия решений. Штабы находятся в другом месте и не в Донецке. Хотели ударить по людям и ударили по людям. Это обычное военное преступление без срока давности», — сказал Сладков.

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