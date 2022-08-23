Москва, 23 августа 2022, 18:35 — REGNUM Обстрел администрации главы ДНР 23 августа является ударом Киева по гражданским центрам принятия решений в народной республике. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его словам, нигде вблизи мест, по которым был нанесен удар из западного оружия не было военных объектов.
«Конечно здесь самая главная администрация не военная, а гражданская. Это центр принятия решений. Штабы находятся в другом месте и не в Донецке. Хотели ударить по людям и ударили по людям. Это обычное военное преступление без срока давности», — сказал Сладков.
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