Москва, 23 августа, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Обстрел администрации главы ДНР 23 августа является ударом Киева по гражданским центрам принятия решений в народной республике. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

По его словам, нигде вблизи мест, по которым был нанесен удар из западного оружия, не было военных объектов.

«Конечно, здесь самая главная администрация не военная, а гражданская. Это центр принятия решений. Штабы находятся в другом месте, и не в Донецке. Хотели ударить по людям и ударили по людям. Это обычное военное преступление без срока давности», — сказал Сладков.