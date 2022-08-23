Москва, , 18:34 — REGNUM Бойцы добровольческой казачьей бригады «Дон» удостоены государственных наград за участие в специальной военной операции на территории бывш. УССР. Об этом в своём телеграм-канале 23 августа сообщил верховный атаман Союза казаков-воинов России и зарубежья, командир отряда «Дон» Николай Дьяконов.

Орден Мужества Mil.ru

В соответствии с Указом президента РФ, за мужество и отвагу, проявленные казаками отряда «Дон» в боях на Изюмском направлении в ходе СВО в апреле–мае 2022 года, 48 казаков награждены орденами «Мужества» и медалями «За отвагу». К сожалению, пятеро бойцов удостоены наград посмертно.

По словам Дьяконова, казаки-добровольцы, продолжая славные традиции своих дедов и отцов — участников Великой Отечественной войны и локальных военных конфликтов, сегодня своими ратными подвигами прославляют российское казачество. Высокая оценка ратного труда казаков отряда «Дон» придаёт бойцам сил и укрепляет веру в победу над нацизмом.

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