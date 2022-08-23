Страсбург, Франция, , 19:30 — REGNUM Голоса, призывающие к отмене проведения гей-парада в Белграде в сентябре 2022 года, представляют опасность. Такое мнение высказал докладчик Европейского парламента по Сербии Владимир Билчик 23 августа.

Гей-парад naeimasgary

По его словам, если это мероприятие не будет проведено в намеченный срок, этот факт займет важное место в отчете о состоянии прав человека в Сербии, который он представит Европарламенту.

«В этом году «Европрайд» будет особым, так как у него будет подчеркнуто европейское измерение. Все голоса, выступающие против «прайда», я считаю опасным. Они очевидно не хотят видеть, как Сербия продвигается по европейскому пути, не хотят видеть Сербию в ЕС», — заявил Билчик Радио Свободная Европа (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Напомним, что ранее в Белграде прошло массовое шествие против проведения «Европрайда» в сербской столице. В шествии участвовали и представители Сербской православной церкви.