Курган, , 18:30 — REGNUM В курганском городе Шадринске вынесен обвинительный приговор членам организованной преступной группы похитителей бюджетных денег под руководством бывшего заместителя начальника УМВД России по Курганской области. Об этом сообщает пресс-служба СК СКР по Курганской области.

Сотрудник СКР Vnovgorod.sledcom.ru

Судом и следствием установлено, что в 2012–2020 годах начальник ОМВД России по Шадринску, а с 2017 года он же в должности заместителя начальника УМВД России по Курганской области организовал и возглавил преступную группу по хищению бюджетных денег путём их присвоения из начисляемых сотрудникам шадринского отдела полиции денежного довольствия, премий и иных выплат.

В группе состоял также начальник МО МВД России «Шадринский» и бухгалтер-кассир отдела. Всего за время нахождения в занимаемых должностях обвиняемыми было присвоено не менее 53,5 млн рублей. Причём два миллиона рублей были легализованы заместителем начальника УМВД путём открытия вклада в банке на одну из своих родственниц. Помимо этого он получил дорогостоящие подарки от подчинённых на общую сумму не менее 118 тысяч рублей в качестве взятки за его общее покровительство и попустительство нарушениям служебной дисциплины.

Приговором Шадринского районного суда осуждённому бывшему заместителю начальника УМВД России по Курганской области назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности, связанные с государственной службой на три года, а также уплатой штрафа в сумме три миллиона рублей. Кроме того, он лишен специального звания полковника внутренней службы.

Бывшему начальнику МО МВД России «Шадринский» назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности, связанные с государственной службой на три года, а также уплатой штрафа в размере одного миллиона рублей. Он также лишён специального звания полковника внутренней службы.

Бухгалтер приговорена к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с государственной службой на два года.

Также с подсудимых солидарно взыскана сумма ущерба, причинённого в результате хищений.

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