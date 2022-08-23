Берлин, , 18:39 — REGNUM От имени Запада высказался германский федеральный канцлер Олаф Шольц по поводу специальной военной операции России на территории бывшей УССР. По его словам, Запад не намерен признавать «отделения частей» и «референдумов».

Олаф Шольц Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

— ИА REGNUM ) также не будут допускать переговорного решения». Олаф Шольц «Все такие меры (против «целостности» б. УССРтакже не будут допускать переговорного решения».

На пробандеровском саммите «Крымская платформа» 23 августа глава германского правительства пообещал России «ещё невиданных по масштабам санкций». Также он пообещал финансовую и военную помощь Киеву («и впредь поставлять оружие»).

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