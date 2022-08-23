Берлин, 23 августа 2022, 18:39 — REGNUM От имени Запада высказался германский федеральный канцлер Олаф Шольц по поводу специальной военной операции России на территории бывшей УССР. По его словам, Запад не намерен признавать «отделения частей» и «референдумов».
На пробандеровском саммите «Крымская платформа» 23 августа глава германского правительства пообещал России «ещё невиданных по масштабам санкций». Также он пообещал финансовую и военную помощь Киеву («и впредь поставлять оружие»).
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