Берлин, 23 августа, 2022, 18:39 — ИА Регнум. От имени Запада высказался германский федеральный канцлер Олаф Шольц по поводу специальной военной операции России на территории бывшей УССР. По его словам, Запад не намерен признавать «отделения частей» и «референдумов».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

— ИА REGNUM ) также не будут допускать переговорного решения». Олаф Шольц «Все такие меры (против «целостности» б. УССРтакже не будут допускать переговорного решения».

На пробандеровском саммите «Крымская платформа» 23 августа глава германского правительства пообещал России «ещё невиданных по масштабам санкций». Также он пообещал финансовую и военную помощь Киеву («и впредь поставлять оружие»).