Шольц заявил, что не признаёт освобождения б. УССР от бандеровцев
Берлин, 23 августа, 2022, 18:39 — ИА Регнум. От имени Запада высказался германский федеральный канцлер Олаф Шольц по поводу специальной военной операции России на территории бывшей УССР. По его словам, Запад не намерен признавать «отделения частей» и «референдумов».
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Олаф Шольц
«Все такие меры (против «целостности» б. УССР — ИА REGNUM) также не будут допускать переговорного решения».
На пробандеровском саммите «Крымская платформа» 23 августа глава германского правительства пообещал России «ещё невиданных по масштабам санкций». Также он пообещал финансовую и военную помощь Киеву («и впредь поставлять оружие»).