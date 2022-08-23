Новосибирск, , 18:26 — REGNUM В Новосибирске уволили главного режиссёра молодёжного театра «Глобус» Алексея Крикливого. Об этом сообщается на сайте театра.

Театр Цитата из к/ф «Приключения Буратино». Реж. Леонид Нечаев. 1975. СССР

«После 18 лет работы в театре главный режиссер Алексей Крикливый принял решение сосредоточиться на личных творческих проектах», — говорится в сообщении.

При этом руководитель одного из новосибирских театров сообщил редакции «НГС Новости», что скорее всего, «надавили» на директора «Глобуса» Татьяну Людмилину, потому что «это реально неожиданностью было для всех».

Напомним, что осенью 2018 года коллектив новосибирского театра «Глобус» выступил против увольнения директора учреждения Елены Алябьевой. Сотрудники даже подписали письмо против рейдерского захвата театра.

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