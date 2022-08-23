Москва, 23 августа, 2022, 18:22 — ИА Регнум. В розыск будет объявлена Наталья Вовк — исполнительница убийства Дарьи Дугиной, сообщили 23 августа в пресс-службе Следственного комитета России.

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«Следствие планирует объявить Наталью Вовк в розыск», — сообщили в СКР.

Приехавшую с территории б. УССР будут официально разыскивать в рамках уголовного дела, возбуждённого по факту убийства общеопасным способом журналиста и политолога Дарьи Дугиной.

В ведомстве добавили, что Вовк «для наблюдения арендовала квартиру в доме», где жила Дугина. После обысков в доме и в гараже назначены необходимые экспертизы. По итогам взрывотехнической судебной экспертизы следствие сделает «выводы о мощности приведенного в действие взрывного устройства».

Также следователи допросили родственников Дугиной, персонал и участников фестиваля, с которого она ехала на машине, свидетелей. Проводится экспертиза видеозаписей с камер наружного наблюдения с целью получения значимой информации.