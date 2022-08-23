Луганск, , 18:20 — REGNUM Спецназ Росгвардии задержал троих пособников киевского режима в Лисичанске, сообщает 23 августа пресс-служба ведомства.

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Также сообщается об обнаружении нескольких тайников с оружием.

«В городе Лисичанске при выполнении задач маневренная группа спецназа Росгвардии задержала троих граждан, подозреваемых в пособничестве ВСУ. У них изъяты электронные носители и документы, содержащие важные сведения», — указано в сообщении.

Кроме того, в населенном пункте Кировск были обнаружены схроны, в которых было «27 122-мм реактивных снарядов РСЗО «Град», 11 125-мм танковых снарядов и 65 взрывателей различной модификации».

Кроме того, в населенном пункте Тошковка были найдены два тайника, в которых обнаружили комплекс ПТУР «Фагот» с ракетой, автоматы АК-74, два гранатомета, реактивная штурмовая граната (РШГ), реактивная многоцелевая граната (РМГ), подствольный гранатомет ГП-25, два огнемета, 40 152-мм снарядов, три 82-мм мины, три противотанковые мины ТМ-62, три противопехотные мины МОН-50, 14 гранат РГН, 12 выстрелов ПГ-7, три выстрела ВОГ-25, а также более трёх тыс. боеприпасов к стрелковому оружию различного типа.

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