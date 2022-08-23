Магас, 23 августа 2022, 18:17 — REGNUM Полиция Ингушетии разыскивает преступника, проникшего в дом жителя селения Плиево, расстрелявшего его и скрывшегося с места преступления. На кадрах видеокамеры, опубликованных в ряде СМИ и в местном сегменте соцсетей, видно, что подозреваемый был одет в белый женский хиджаб. Однако в момент бегства с места преступления в фигуре злоумышленника угадывается мужчина.
По данным ведомства, мужчина остался жив, его доставили в реанимацию республиканской больницы в Назрани. Правоохранители устанавливают место нахождения подозреваемого.