Магас, 23 августа, 2022, 18:17 — ИА Регнум. Полиция Ингушетии разыскивает преступника, проникшего в дом жителя селения Плиево, расстрелявшего его и скрывшегося с места преступления. На кадрах видеокамеры, опубликованных в ряде СМИ и в местном сегменте соцсетей, видно, что подозреваемый был одет в белый женский хиджаб. Однако в момент бегства с места преступления в фигуре злоумышленника угадывается мужчина.

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«Поздно вечером 21 августа 2022 года неустановленное лицо вошло на территорию частного домовладения, расположенного в селе Плиево. Причинив хозяину дома огнестрельные ранения в области правого плеча, правого бедра и левой голени, неизвестный скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении пресс-службы республиканского управления МВД.

По данным ведомства, мужчина остался жив, его доставили в реанимацию республиканской больницы в Назрани. Правоохранители устанавливают место нахождения подозреваемого.