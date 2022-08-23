Москва, 23 августа, 2022, 21:03 — ИА Регнум. Крепежные изделия и пружины для автомобилестроения готов поставлять в Иран Белебевский завод «Автонормаль». Об этом 23 августа заявил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров во время встречи с министром промышленности, шахт и торговли Ирана Сейедом Резой Фатеми Амином в Москве, сообщает 23 августа пресс-служба республиканского правительства.

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Отмечается, что руководство Башкирии прорабатывает реализацию совместных проектов с Ираном. Так, иранская сторона запросила сведения о проекте речного грузового порта «Агидель». Кроме того, была выражена заинтересованность в организации совместного производства по переработке молока, поставок пшеницы и муки в Иран.

«Компанией «Уральский лес» ведутся переговоры с иранским целлюлозным холдингом Таминской нефтегазовой и нефтехимической инвестиционной компании «Tappico» (Таппико). Заключен меморандум о сотрудничестве. С этой же компанией взаимодействует предприятие «Гео Генезис» по вопросу разработки оптимальной технологии добычи и переработки полезных ископаемых, а также поставки горнодобывающего оборудования», — приводит пресс-служба слова Назарова.

Отмечается, что для реализации совместных проектов была сформирована соответствующая рабочая группа.

«Наше предприятие «ОДК-УМПО», входящее в «Объединенную двигателестроительную корпорацию», производит двигатели АЛ-31СТ для газоперекачивающих агрегатов. В настоящее время прорабатывается передача соответствующей лицензии иранской компании «ОТС» на производство газоперекачивающих агрегатов. Белебевский завод «Автонормаль», который специализируется на производстве крепежных изделий и пружин для автомобилестроения, готово экспортировать в Иран 200 тонн продукции», — заявил премьер-министр.

Отмечается, что во время встречи обсуждалось также сотрудничество в сфере нефтегазового машиностроения. Так, компания «Ойлтиммаш» производит оборудование для газовой, нефтяной и нефтехимической промышленности. Это предприятие уже работает с Германией, Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами. Предприятие «Буринтех» также заинтересовано в сотрудничестве с Ираном в области поставок оборудования для бурения и ремонта скважин.

Сообщается, что в первом полугодии 2022 года внешнеторговый оборот между Башкирией и Ираном вырос на 58%. При этом экспорт из Башкирии увеличился на 53,5%, а импорт — в 46 раз.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены сотрудничать с Ираном в сфере лесной промышленности.