Казань, 23 августа, 2022, 18:54 — ИА Регнум. Татария в 2022 году выиграла федеральный грант на развитие общественных пространств на общую сумму 510 млн рублей. Победили шесть из семи выставленных республикой заявок, сообщила куратор программ развития городской среды в РТ Наиля Зиннатуллина.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Работы по благоустройству

Так, на реализацию проектов в городах Елабуга, Зеленодольск и Лениногорск направят по 95 млн рублей, Заинск — 85 млн рублей, Лаишево и Болгар — по 70 млн. Реализация проектов должна завершиться в 2023 и 2024 годах.

«В конкурсе мы участвуем с 2018 года, с самого его начала. За все время участия в конкурсе республика получила более 2,5 млрд рублей на развитие городской среды. Это 38 городов-победителей», — добавила Зиннатуллина.

Как сообщало ИА REGNUM, малые города Поволжья получат дополнительные средства на реализацию проектов по созданию комфортной городской среды. Финансирование из резервного фонда правительства РФ необходимо для завершения начатых ранее работ. Всего распределено более 3,6 млрд рублей, что позволит закончить 37 проектов, ставших победителями конкурса в 2020 году, и 136 проектов, победивших в 2021 году. При этом Татария, Марий Эл и Самарская область дополнительные средства не получат.

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