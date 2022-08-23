Магас, , 18:08 — REGNUM Инвестиционный климат в Республике Ингушетии становится все более благоприятным, заявил глава региона Махмуд-Али Калиматов. Он отметил, что усилия, направленные на привлечение бизнес-сообщества на республиканский рынок, помогли заручиться доверием его представителей.

Грецкий орех

В Республике Ингушетии состоялось заседание инвестиционного совета , которое провел глава региона Махмуд-Али Калиматов при участии членов администрации субъекта и представителей бизнес-сообщества. В рамках мероприятия предприниматели познакомили присутствующих со своими проектами. В основном предложенные ими инициативы связаны с расширением потенциала агропромышленного комплекса Ингушетии.

Одной из идей стал проект строительства элеваторного комплекса в Назрани, подготовленный ООО «Маяк». Стоимость его реализации, согласно документации, оценивается в 340,7 миллиона рублей. При этом появление элеваторного комплекса позволит создать 73 рабочих места для жителей республики. Сроки реализации проекта — 2022–2023 годы. В результате в Ингушетии появится новое современное предприятие, предназначенного для переработки и хранения зерна. Элеватор будет закупать продукцию, сушить, отправлять на хранение и в перспективе перепродавать в розницу. Также в ходе заседания был представлен проект строительства завода по переработке грецкого ореха ООО «Ореховый сад», который, в соответствии с планом, должен появиться в Назрановском районе. Проект обойдется в 92 миллиона рублей, будет реализован до 2025 года и обеспечит работой 55 местных жителей. Авторы инициативы уточнили, что на предприятии будут перерабатывать грецкий орех — колоть и сушить ядра, карамелизировать их, перемалывать скорлупу, производить ореховое масло холодного отжима.

Компания ООО «Назрань» представила проект, заключающийся в организации бизнеса по производству и продаже плодово-ягодной продукции. В частности, основная доля продукции, согласно идее, будет приходиться на садовую клубнику. Компания намерена обеспечить потребность в соответствующем продукте южной части России. Предприятие появится в сельском поселении Яндаре Назрановского района, трудоустроить туда получится 51 человека. Срок реализации проекта — 2022–2023 годы.

ООО «Сервис Лоу», в свою очередь, подготовило бизнес-идею, подразумевающую использование простаивающего комбината по производству детского питания, чтобы выпускать аналогичную продукцию. Предприятие планируется реанимировать — на это, по расчетам авторов проекта, уйдет 47 миллионов рублей, а процесс займет год-полтора. Работу смогут получить 63 человека. Цель компании — обеспечить население качественным детским питанием по доступной цене. Помимо этой продукции в перспективе планируется выпускать различные снеки, а потом — наладить линию по производству кондитерских изделий традиционной турецкой кухни. Для реализации задуманного компания хочет арендовать простаивающее предприятие в сельском поселении Али-Юрт Назрановского района, оплатить восстановительных работ и доукомплектование комбината, а также заключить договор аренды с возможностью последующего выкупа комплекса.

Все бизнес-идеи, которые были озвучены в ходе заседания, получили поддержку со стороны республиканских властей. В особенности это касается проектов орехового сада и комбината по производству детского питания.

Глава субъекта Махмуд-Али Калиматов пообещал, что в дальнейшем в Ингушетии продолжится работа по улучшению инвестклимата. Он указал, что республика получает выгоду в виде новых рабочих мест и налоговых отчислений, поэтому заинтересована в создании условий, направленных на снижение вероятных рисков для предпринимателей. «Благодаря этим усилиям по привлечению бизнес-сообщества на наш рынок его представители и потянулись к нам, стали доверять. Без взаимодействия, слаженной работы исполнительной власти, надзорных органов и предпринимателей прогресс в нашем регионе невозможен», — заявил он.

В Ингушетии наблюдается улучшение инвестклимата. Так, если сравнить с показателями на 2019 год, количество субъектов МСП выросло на 12%. Доля лиц, которые работают на субъектах МСП, повысилась относительно общего числа занятых жителей республики. Такие данные представлены в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата за 2021 год АНО «Агентство стратегических инициатив». Ингушетия улучшила 24 позиции в национальном рейтинге и заняла второе место по СКФО.

В настоящее время в рамках подпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016–2025 годы» госпрограммы РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» в регионе идет реализация четырех инвестпроектов, общая стоимость которых составляет 5837 миллиона рублей. Они дадут республике 797 рабочих мест. Это птицекомплекс «Южный», завод алюминиевых сплавов ООО «РИАЛ», производство детских санитарно-гигиенических средств «БестБренд», реконструкция комбината строительных материалов «НЕОН». Кроме того, еще девять проектов на сумму 2 миллиарда рублей и 448 рабочих мест вошли в новый пакет — их уже рассмотрели и одобрили.

Инвестпривлекательность региона повысилась за счет улучшения инфраструктуры, упрощения оформления документов, предоставления в аренду земельных участков, налоговые преференции и иные факторы.