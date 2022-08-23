Новосибирск, , 18:08 — REGNUM В новосибирском наукограде Кольцово на финальной стадии находятся работы по разработке котлованов основных зданий центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов». На строительной площадке 23 августа побывал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Новосибирской области.

Проект СКИФа Akademgorodok2.ru

«Вице-премьер напомнил, строительство ЦКП СКИФ стартовало год назад по Указу президента Владимира Путина, — уточнили в региональной администрации. — Это проект класса «мегасайенс», который станет первым в мире источником синхротронного излучения поколения «4+» с энергией 3 ГэВ».

Отмечается, что до холодов планируется завершить обустройство фундаментов зданий. Затем начнётся возведение стен и перекрытий. Параллельно ведётся производство технологического оборудования.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новый синхротрон позволит проводить исследования с яркими и интенсивными пучками рентгеновского излучения и поможет решить актуальные задачи инновационных и промышленных предприятий.