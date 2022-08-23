Пловдив, Болгария, 23 августа, 2022, 19:45 — ИА Регнум. На международной автомобильном шоссе «Фракия» в районе населенного пункта Первомай в Пловдивской области на юге Болгарии сгорел полицейский автобус, перевозивший нелегальных иммигрантов в пункт временного содержания. Об этом 23 августа сообщает софийский телеканал NOVA.

PublicDomainPictures Сгоревший автобус

Как утверждают очевидцы, правоохранителям удалось оперативно эвакуировать пассажиров. Информации о пострадавших нет. Транспортное средство уничтожено.

Проводится расследование обстоятельств инцидента.