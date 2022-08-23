Петергоф, Санкт-Петербург, , 18:29 — REGNUM В Государственном музее-заповеднике «Петергоф» состоится осенний праздник фонтанов — впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе ГМЗ.

Праздник в Петергофе Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Мероприятие пройдёт в течение двух дней, 23 и 24 сентября. В рамках праздника посетителям покажут новый мультимедийный спектакль «Пётр Первый. Человек-история». Это уникальное шоу с трехмерными проекциями на фасад Большого Петергофского дворца.

Гостям праздника расскажут о том, как Пётр I, путешествия по миру, собирал художественные и естественнонаучные предметы в свою коллекцию. Шоу начнётся в 21:00 и будет идти час.

Мероприятия осеннего праздника фонтанов пройдут в Нижнем парке Петергофа. Сопровождать их будет грандиозное пиротехническое шоу. Местом притяжения станет световой фонтан.

Отметим, что осенний праздник фонтанов посвящают историческим событиям и персонам. В этом году мероприятие посвятили первому российскому императору Петру I в честь 350-летия со дня его рождения.