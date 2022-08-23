Валуйский район, Белгородская область, , 18:06 — REGNUM Самовозгорание боеприпасов, которые ещё не успели обезвредить сапёры, произошло 23 августа в районе села Тимоново Белгородской области. Об этом в социальных сетях сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Обезвреживание боеприпасов Пресс-служба ГУ МЧС по Крыму и Севастополю

По словам губернатора, сработал эффект линзы из-за жаркой погоды. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

«Чтобы обеспечить безопасность жителей, главой Валуйского округа был организован подвоз и размещение жителей в санатории «Красная Поляна». Часть сельчан уехала самостоятельно к родственникам в другие населённые пункты. Ситуацию держу на личном контроле», — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тимоново 18 августа загорелся склад с боеприпасами. Жителей эвакуировали на безопасное расстояние.