Валуйский район, Белгородская область, 23 августа 2022, 18:06 — REGNUM Самовозгорание боеприпасов, которые ещё не успели обезвредить сапёры, произошло 23 августа в районе села Тимоново Белгородской области. Об этом в социальных сетях сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, сработал эффект линзы из-за жаркой погоды. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.
Как сообщало ИА REGNUM, в Тимоново 18 августа загорелся склад с боеприпасами. Жителей эвакуировали на безопасное расстояние.