Копейск, Челябинская область, , 18:02 — REGNUM Город Копейск Челябинской области получил 24 новых автобуса. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

В автобусе Наталья Стрельцова © ИА EGNUM

Из них 17 среднего класса и 7 малого. Новый транспорт уже вышел на маршруты. Автобусы оснащены кондиционерами и системой видеонаблюдения. Пользоваться ими могут и маломобильные граждане.

Средства для покупки выделили из областного и местного бюджетов.

Как сообщало ИА REGNUM, Челябинск получит до конца года 30 новых трамваев.