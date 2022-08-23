Ярославль, 23 августа, 2022, 18:01 — ИА Регнум. В Ярославской области размер ежемесячной губернаторской стипендии для одарённых детей увеличиваются с 1 до 5 тысяч рублей, а единовременные выплаты педагогам и тренерам — с 10 до 20 тысяч. О повышении суммы поощрения талантливой молодежи и их наставникам рассказал врио губернатора Михаил Евраев на социально-экономическом форуме «Стратегия — работа на результат». Об этом сообщает правительство региона.

yarregion.ru Форум «Стратегия — работа на результат» в Ярославле

«Ярославская область богата юными талантами. Это подтверждают успехи наших ребят в различных сферах. Нам важно, чтобы они чувствовали, что точно будет поддержка, будет внимание, — сказал Михаил Евраев.- Будем создавать такие условия, чтобы здесь было интересно жить, и работать, заниматься творчеством».

С просьбой о повышении губернаторских стипендий к главе региона обратились участники молодёжного фестиваля «Ярославль-Главный» на встрече в июне. Тогда врио губернатора пообещал решить вопрос в ближайшее время.

Губернаторские стипендии назначаются с 2005 года. Их получают те учащиеся, кто добился высоких результатов в сферах образования, культуры, спорта, технического творчества и являются победителями и призерами всероссийских, международных выставок, смотров, конкурсов, фестивалей, олимпиад, соревнований. В этом году ежемесячные губернаторские стипендии будут получать 60 одаренных детей.

Врио губернатора подчеркнул, все социально-важные для жителей проекты будут продолжены.