Загреб, , 18:01 — REGNUM Засуха уничтожила не менее половины посевов в Хорватии, особенно жестоко пострадал урожай кукурузы и сои, заявили 23 августа местные сельхозпроизводители на встрече с правительством страны.

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Сельхозпроизводители Хорватии встретились с премьер-министром Андреем Пленковичем и членами правительства в Загребе. Потери от засухи они оценили в 1 млрд кун (порядка 133 млн евро).

«Мы запросили ускоренной финансовой помощи, минимум 80% к октябрю, чтобы сельхозпроизводители могли использовать эти средства. Мы требуем снижения ряда административных ограничений для сельхозпроизводителей, обсудили проблемы со снабжением и использованием дизельного топлива, которые наносят большой ущерб», — сказал журналистам глава Хорватской сельскохозяйственной палаты Мато Брлошич.

Хорватские фермеры заявляют, что требуют объявить в стране ситуацию стихийного бедствия, так как «осадков не выпадало два с половиной месяца».

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