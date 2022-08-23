Лондон, , 18:11 — REGNUM Санкции Британии в отношении губернатора Севастополя Михаила Развожаева отменены, сообщается в опубликованном 23 августа заявлении британского правительства.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев возлагает цветы к стеле Ленинград Sev.gov.ru

Отмечается, что Развожаев исключён из чёрного списка «и больше не подлежит замораживанию активов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, санкции Британии в отношении Развожаева были введены в конце июня. Губернатор Севастополя был включён в чёрный список наряду с другими главами российских регионов.

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