Ставрополь, , 17:57 — REGNUM В Ставропольском крае продолжается работа по укреплению материальной базы системы здравоохранения. Региону выделено 432 млн рублей для развития региональных сосудистых центров. В целях создания высокотехнологичной материально-технической базы уже закуплена 131 единица необходимого оборудования для помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в этих центрах, сообщили 23 августа в пресс-службе правительства региона.

В больнице Windons

Кроме того, в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» на Ставрополье приобрели два линейных онкоускорителя для краевого онкологического центра, которые будут установлены в 2022 году. Уже начал работу в городе Ессентуки пятый в крае центр амбулаторной онкологической помощи.

До конца текущего центра в крае будут построены года 24 врачебных амбулатории и фельдшерско-акушерских пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Ставрополью были выделены почти 3,5 млрд рублей на строительство нового корпуса краевой детской клинической больницы, на реконструкцию и модернизацию городской больницы Кисловодска и на софинансирование строительства лечебно-диагностического корпуса на 376 коек краевого клинического онкологического диспансера в Ставрополе.

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