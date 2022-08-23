Архангельск, 23 августа, 2022, 20:09 — ИА Регнум. Для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект закона о северном завозе. В документе закладываются правовые и организационные основы для доставки важных грузов в районы Крайнего Севера в ограниченные сроки. Об этом сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

Mil.ru Северный завоз

«Для Архангельской области кампания по северному завозу стратегически важна. За короткий период нужно доставить годовой запас топлива в отдалённые и труднодоступные районы <…> Проектом закона предлагается закрепить полномочия госорганов по контролю цен на товары, поставляемые в рамках северного завоза, и создать федеральную систему мониторинга грузов. Еще одним важным элементом системы должна стать электронная торговая площадка северного завоза. Внимательно изучаем документ, чтобы все тонкости региональной логистики были в нем учтены», — сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Проектом закона о северном завозе также определяются единый оператор и ведомство-координатор для работы по доставке необходимых грузов.

Планируется, что в этом году в отдалённые населённые пункты Архангельской области доставят 121,7 тыс. тонн каменного угля, 19,5 тыс. тонн жидкого топлива и 83,4 тыс. тонн древесного топлива.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что подготовка муниципальных образований Архангельской области к осенне-зимнему периоду идет в плановом порядке. На сегодняшний день запасы топлива обеспечены на 85%. Все контракты заключены, необходимый объем топлива планируется завезти до конца сентября.

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