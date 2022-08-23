Севастополь, 23 августа, 2022, 17:56 — ИА Регнум. С военнослужащим Александром Вейнбергером, погибшим при исполнении воинского долга во время специальной военной операции, простились 23 августа в Севастополе, сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

Александр Вейнбергер родился в Можайске, на Черноморском флоте служил с 2010 года. Участвовал в военной операции в Сирии.

«Старший матрос, радиотелефонист-разведчик отделения управления (командира батареи) зенитной артиллерийской батареи 22 армейского корпуса Южного военного округа. Погиб во время специальной военной операции на [территории бывш. УССР]. Вечная память!» — написал Развожаев.