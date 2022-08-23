Новосибирск, , 17:56 — REGNUM Строительство кампуса мирового уровня Новосибирского государственного университета идёт высокими темпами. Об этом во время рабочей поездки в Новосибирскую область 23 августа сказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Строительство кампуса мирового уровня Новосибирского государственного университета Правительство Новосибирской области

«Мы отмечаем хорошие темпы строительства, всё идёт в графике, − подчеркнул вице-премьер. − Темпы высокие. За это хочу поблагодарить регион и лично губернатора. Рассчитываю, что в таком ритме кампус будет построен, как и предусмотрено проектом, не позднее 2024 года».

Отметим, что кампус вошёл в число первых восьми проектов, отобранных Минобрнауки и поддержанных председателем правительства Михаилом Мишустиным в 2021 году. Общая стоимость строительства — более 11 млрд рублей (средства федерального бюджета и благотворителей). В настоящее время возводятся объекты первой очереди — учебный и досуговый центры, комплекс общежитий на 690 мест. В рамках второй очереди появятся корпус поточных аудиторий со студенческим проектным центром и научной библиотекой, учебно-научный центр Института медицины и психологии В. Зельмана, и научно-исследовательский центр.