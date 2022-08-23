Ярославль, 23 августа, 2022, 17:52 — ИА Регнум. В Ярославской области возвращается диалог власти и общества. Об этом 23 августа на региональном форуме «Стратегия — работа на результат!» сказал депутат Госдумы России Анатолий Лисицын.

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Форум собрал больше тысячи человек. На нём врио губернатора Михаил Евраев подвел промежуточные итоги реализации губернаторских проектов: «Наши дворы», «Ярославское лето», «Шаг к здоровью», «Ярославский резерв». В форуме приняли участие представители всех районов Ярославской области, а также эксперты — специалисты в разных областях, которые дали свою оценку работе, проводимой региональным правительством, а также стратегии развития области.

Деятельность Михаила Евраева и его стратегию развития региона в числе других спикеров на форуме прокомментировал и Анатолий Лисицын.

«Мне как опытному руководителю, политику, понимающему роль региональной экономики и ее состояние, активные действия правительства России с чрезвычайно высокой поддержкой регионов именно сегодня, чего раньше явно было недостаточно, дают основание верить в предложенную здесь социальную программу развития региона. Я внимательно изучал и участвовал в работе над программой, в разработку которой были вовлечены жители всего Ярославского региона, городов и районов, и где нашли отражение проблемы от дворовых территорий, детских площадок — до Карабулинки, промышленности и дорог», — сказал Лисицын.

Депутат подчеркнул, что требовать от команды главы региона только решения проблем — недальновидно и ошибочно.

«Стабильность и результат в обществе наступает тогда, когда чаяния народа и цели власти совпадают. И в условиях этого сверхсложного периода времени, в котором мы с вами находимся, мы должны стать единым целым, понимать и поддерживать друг друга, забыв и отбросив в сторону все политические страсти. Только такое взаимодействие и взаимная ответственность станет для нас гарантией успеха, — сказал Анатолий Лисицын.

Он также отметил, что сейчас диалог власти с народом в Ярославской области возвращается и становится определенной нормой. Лисицын выразил надежду, что эта тенденция станет постоянной.