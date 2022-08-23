Лисицын: В Ярославской области возвращается диалог власти с народом
Ярославль, 23 августа, 2022, 17:52 — ИА Регнум. В Ярославской области возвращается диалог власти и общества. Об этом 23 августа на региональном форуме «Стратегия — работа на результат!» сказал депутат Госдумы России Анатолий Лисицын.
Форум собрал больше тысячи человек. На нём врио губернатора Михаил Евраев подвел промежуточные итоги реализации губернаторских проектов: «Наши дворы», «Ярославское лето», «Шаг к здоровью», «Ярославский резерв». В форуме приняли участие представители всех районов Ярославской области, а также эксперты — специалисты в разных областях, которые дали свою оценку работе, проводимой региональным правительством, а также стратегии развития области.
Деятельность Михаила Евраева и его стратегию развития региона в числе других спикеров на форуме прокомментировал и Анатолий Лисицын.
Депутат подчеркнул, что требовать от команды главы региона только решения проблем — недальновидно и ошибочно.
Он также отметил, что сейчас диалог власти с народом в Ярославской области возвращается и становится определенной нормой. Лисицын выразил надежду, что эта тенденция станет постоянной.