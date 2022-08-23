Казань, , 18:04 — REGNUM В России в 14-й раз проведут международный турнир по брейк-дансу и граффити Combonation. Финал состоится с 25 по 28 августа в Казани, сообщает министерство по делам молодежи РТ.

Брейк-данс © ИА REGNUM

На протяжении четырех дней участники турнира обменяются опытом и продемонстрируют свое мастерство. Кроме соревнований по брейкингу, пройдут граффити-батлы, танцевальные мастер-классы и беседы с профессиональными артистами. Кульминацией мероприятия станут финалы в номинациях по брейкингу.

Ежегодно турнир судят атлеты со всего мира, а также победители прошлогодних соревнований.

В 2020 году в честь 100-летия ТАССР установили мировой рекорд по одновременному кручению на голове 100 участников.

В соревнованиях по технике граффити на больших холстах примут участие лучшие художники России и мира.

Ранее ИА REGNUM передавало, в конце декабря 2020 года брейк-данс включили в список олимпийских видов спорта. В летних Олимпийских играх, которые пройдут в Париже в 2024 году, кроме брейк-данса в список дисциплин вошли скейтбординг, спортивное скалолазание и серфинг.

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