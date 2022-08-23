Подгорица, , 17:58 — REGNUM Существует реальная опасность того, что новое правительство Черногории аннулирует базовое соглашение, которое подписал с Сербской православной церковью (СПЦ)от имени черногорского государства отправленный в отставку премьер Дритан Абазович. Об этом говорится в сообщении черногорской Социалистической народной партии, опубликованном 23 августа.

Здание правительства Черногории в Подгорице Rasho

В сообщении подчеркивается, что новое правительство, в которой с большой долей вероятности войдут Демократическая партия социалистов президента Мило Джукановича, «Демократы» Алексы Бечича, Социал-демократы Черногории, Социал-демократическая партия Черногории и Партия бошняков, по всей видимости провозгласит недействительным базовое соглашение с СПЦ.

Руководство Социалистической народной партии считает, что «Демократы» с Демократической партией социалистов достигли секретной договоренности с целью отправить в отставку правительство Абазовича.

«Демократы готовы махнуть рукой и на базовое соглашение, и на любую святыню, лишь бы прийти к власти. Это всем гражданам Черногории сегодня понятно, и это правда», — отмечается в сообщении Социалистической народной партии.

Напомним, что Социалистическая народная партия состояла в правительстве меньшинства, которое 28 апреля 2022 года возглавил лидер движения УРА Дритан Абазович. Парламент Черногории 20 августа выразил вотум недоверия этому правительству.