Белгород, , 17:57 — REGNUM Спектакли «Геликон-опера» пройдут на Соборной площади Белгорода в рамках фестиваля «Белгород в цвету», сообщили ИА REGNUM 23 августа в пресс-службе правительства региона.

Под небом «Геликон-оперы» Марина Александрова © ИА REGNUM

Театр представит 2 сентября оперу «Евгений Онегин» Петра Чайковского в постановке режиссёра Дмитрия Бертмана, а 3 сентября пройдёт гала-концерт «Оперный маскарад» при участии звёзд «Геликон-оперы» и в сопровождении Симфонического оркестра Белгородской государственной филармонии. На Соборной площади обустроят театральный зал под открытым небом с мультимедийными экранами. В партере предусмотрено 5320 мест, действует свободная рассадка. Бесплатные билеты можно оформить на портале «Культурный регион» или на сайте «Геликон-оперы».

Как сообщало ИА REGNUM, второй фестиваль ландшафтного искусства «Белгород в цвету» пройдёт со 2 по 4 сентября, свои работы на нём представят, в том числе, звёзды российского спорта.

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