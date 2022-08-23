Москва, 23 августа, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Заявление главы Польши Анджея Дуды о бизнесе на территории бывшей УССР очень похоже на то, что когда-то сделал Адольф Гитлер, написала 23 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дуда

Российский дипломат привела высказывание Дуды, который сейчас находится на территории б. УССР, о том, что Польше выгодно заниматься бизнесом на этой земле.

Польский президент при этом назвал территорию б. УССР страной «огромных возможностей с большими перспективами и огромными природными ресурсами».

Захарова привела для сравнение высказывание Гитлера, который говорил, что задача покорённых народов — обслуживать экономику Германии.

Так что немцам следует «стремиться, руководствуясь экономическими интересами, всеми средствами извлечь из оккупированных русских территорий всё, что можно», процитировала Гитлера представитель МИД РФ.