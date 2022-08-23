Москва, 23 августа, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Россия обязана пресечь вызов, который бросает Казахстан, позволяя посланникам Киева диктовать свои условия игры. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 23 августа высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Казахстан

«Казахстан в последнее время, несмотря на январские события и помощь России, позволяет слишком многое в плане притеснения русского, коренного населения страны. Отмечу, что Казахстан был построен русскими на русских, казачьих землях. И то, что мы наблюдаем двуличность, продажность (по-другому это не назовёшь) Казахстана, — это реальность. Причём, происходит это со стороны правящей элиты», — подчеркнул комментатор.

«Безусловно, то, что Казахстан допускает высказывания посланников Киева на своей территории подобных заявлений, говорит о том, что он готов играть, в том числе, по правилам, которые предлагает Киев. И готов интегрироваться в систему, которую предлагает Киев. Это очень опасно. Это вызов. И этот вызов Россия обязана пресечь», — уверен собеседник ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол киевского режима в Казахстане Петр Врублёвский заявил о том, что киевские террористы «стараются убить как можно больше русских».

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