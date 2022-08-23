Москва, 23 августа 2022, 17:46 — REGNUM В Совфеде раскритиковали заявление президента Польши Анджея Дуды, который предложил демонтировать трубопровод «Северный поток — 2».
«Обойдёмся без советов господина Дуды. Пусть разбирает собственные трубопроводы, а чужие оставит в покое», — отметил в своём телеграм-канале сенатор Владимир Джабаров.
Как сообщало ИА REGNUM, по словам научного руководителя Центра этнических и международных исследований Антона Бредихина, газопровод «Северный поток — 2» мешает президенту Польши реализовать польский газовый проект.
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