Москва, 23 августа, 2022, 17:46 — ИА Регнум. В Совфеде раскритиковали заявление президента Польши Анджея Дуды, который предложил демонтировать трубопровод «Северный поток — 2».

council. gov.ru Сенатор Владимир Джабаров

«Обойдёмся без советов господина Дуды. Пусть разбирает собственные трубопроводы, а чужие оставит в покое», — отметил в своём телеграм-канале сенатор Владимир Джабаров.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам научного руководителя Центра этнических и международных исследований Антона Бредихина, газопровод «Северный поток — 2» мешает президенту Польши реализовать польский газовый проект.

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