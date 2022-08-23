Оттава, 23 августа, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Германские автомобильные концерны Mercedes-Benz и Volkswagen подписали меморандумы о взаимопонимании с правительством Канады, договорившись о сотрудничестве в области разработки аккумуляторных батарей, сообщает 23 августа Reuters.

Valsts kanceleja Олаф Шольц

Меморандумы были подписаны в ходе двухдневного визита в Канаду канцлера Германии Олафа Шольца.

Как сообщало ИА REGNUM, во время визита в Канаду Шольц также намерен договориться о поставках канадского газа взамен российского. Ранее канцлер ФРГ заявил, что Канада, как и Россия, богата полезными ископаемыми, однако «это надёжная демократия».