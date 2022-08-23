Курган, 23 августа, 2022, 17:42 — ИА Регнум. В курганском городе Шадринске открылся детский сад, который строился по уникальному для Урала проекту. Об этом сообщает пресс-служба полпреда УрФО.

Пресс-служба полпреда УрФО Детский сад-ясли «Умка» в Шадринске

Детский сад-ясли «Умка» рассчитан на 150 мест. Здесь помимо привычных групп, пищеблока, залов для занятий музыкой, спортом есть и зимний сад. По аналогичному проекту возведут дошкольные учреждения в селе Большое Чаусово и в селе Введенское Кетовского района Курганской области.

На торжественном открытии присутствовали полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым и главой попечительского совета «Фонда развития территорий» Сергеем Степашиным.

Отмечается, что за три последних года в Курганской области создано более 2300 новых мест в детсадах, которые построены по нацпроекту «Демография».