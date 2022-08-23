Владикавказ, 23 августа, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Глава РСО-Алании Сергей Меняйло потребовал приостановить выдачу лицензии на разработку карьеров. Такое поручение главе минприроды он дал после обращения к нему жителей города Ардона, возмущенных разработкой карьера на южной окраине города и неудобствами из-за этого в виде шума и пыли.

Карьер

«Хватит выдавать лицензии на карьеры! Приостановить выдачу лицензии на карьеры. Иначе скоро республика в лунный ландшафт превратится», — цитирует Меняйло портал «Основа».

Он уточнил у главы администрации Ардонского района Владислава Марзаева, выдавала ли администрация разрешение на разработку карьера ООО «Вертикаль». Тот ответил, что нет. При этом глава минприроды Виталий Кокоев отметил, что компании была выдана лицензия в 2020 году, однако население выражает недовольство. «Вертикаль» успела поработать полдня, после чего работы прекратились, между тем законность деятельности компании подтвердила прокуратура, пишет портал.