Санкт-Петербург, 23 августа, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Государственная корпорация развития России («ВЭБ. РФ») предлагает губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову помощь в строительстве Орловского тоннеля. Об этом сообщают источники в правительстве Петербурга, пишет 23 августа «Фонтанка».

Дарья Драй ИА REGNUM Акватория Невы

Как отмечается, глава «ВЭБ. РФ» Игорь Шувалов направил соответствующее письмо на имя Беглова в июле 2022 года. В нём он отметил, что госкорпорация поддерживает инфраструктурные проекты, которые способствуют развитию городской среды.

«Настоящим сообщаю, что ВЭБ. РФ выражает готовность принять участие в организации финансирования реализации данного проекта в сотрудничестве с АО «Метрогипротранс», — сказано в тексте.

Напомним, что Орловский автомобильный тоннель под Невой уже давно находится в планах Смольного. Он должен соединить Смольную и Свердловскую набережные. Согласно публикациям в Telegram-канале губернатора, проект Генерального плана Санкт-Петербурга включает в себя строительство этого тоннеля. Ранее в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) поддержали его возведение, отметив, что в городе мало переправ через Неву.