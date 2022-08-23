Челябинск, , 17:40 — REGNUM Житель Самары пострадал из-за необоснованного ареста своих счетов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, гражданин пожаловался на длительное бездействие со стороны судебных приставов Курчатовского района Челябинска. По его словам, расчётные счета, открытые для ведения бизнеса, на протяжении нескольких месяцев арестованы из-за долгов неизвестных ему граждан, проживающих в трёх регионах России. Кроме того, на телефонные звонки в отдел судебных приставов гражданин не получил ответа. Ошибки в электронных сервисах долгое время не исправляли. В результате со счетов мужчины списалось несколько десятков тысяч рублей. Ему пришлось закрыть свой бизнес.

Прокуратура инициировала проверку по данному факту. В итоге заявителю были возвращены незаконно взысканные средства, сняты аресты с его счетов и принесены извинения.

Также деятельность приставов проверят, в том числе и в рамках уголовно-процессуального закона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на жительницу Челябинска повесили долги порядка 400 человек. Общим был только номер СНИЛС. В итоге приставы разобрались и сняли долги с пострадавшей.