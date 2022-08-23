Челябинск, 23 августа, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Житель Самары пострадал из-за необоснованного ареста своих счетов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Так, гражданин пожаловался на длительное бездействие со стороны судебных приставов Курчатовского района Челябинска. По его словам, расчётные счета, открытые для ведения бизнеса, на протяжении нескольких месяцев арестованы из-за долгов неизвестных ему граждан, проживающих в трёх регионах России. Кроме того, на телефонные звонки в отдел судебных приставов гражданин не получил ответа. Ошибки в электронных сервисах долгое время не исправляли. В результате со счетов мужчины списалось несколько десятков тысяч рублей. Ему пришлось закрыть свой бизнес.

Прокуратура инициировала проверку по данному факту. В итоге заявителю были возвращены незаконно взысканные средства, сняты аресты с его счетов и принесены извинения.

Также деятельность приставов проверят, в том числе и в рамках уголовно-процессуального закона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на жительницу Челябинска повесили долги порядка 400 человек. Общим был только номер СНИЛС. В итоге приставы разобрались и сняли долги с пострадавшей.