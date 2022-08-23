Кемерово, , 17:40 — REGNUM На острове-граде Свияжске в Татарии высадят 300 кузбасских кедров. Кузбасский бор появится здесь в рамках договора о сотрудничестве, подписанного губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым и главой Татарии Рустамом Миннихановым, сообщается в телеграм-канале «Цивилёв. Live».

Саженцы кедра Дарья Драй © ИА REGNUM

«Кузбасс с Татарстаном связывает давняя дружба и тесные социально-экономические партнерские связи, — прокомментировал глава сибирского региона Сергей Цивилёв. — Символично, что теперь на территории острова-града Свияжска с многовековой историей будут расти наши сибирские кедры. Они не только украсят территорию монастыря, но и через века будут добрым знаком мощной и нерушимой дружбы между нашими субъектами».

Отмечается, что кедры высадят 28 августа в парке Богородице-Успенского мужского монастыря и станут первыми деревьями, высаженными здесь.