Кемерово, 23 августа, 2022, 17:40 — ИА Регнум. На острове-граде Свияжске в Татарии высадят 300 кузбасских кедров. Кузбасский бор появится здесь в рамках договора о сотрудничестве, подписанного губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым и главой Татарии Рустамом Миннихановым, сообщается в телеграм-канале «Цивилёв. Live».

Дарья Драй ИА REGNUM Саженцы кедра

«Кузбасс с Татарстаном связывает давняя дружба и тесные социально-экономические партнерские связи, — прокомментировал глава сибирского региона Сергей Цивилёв. — Символично, что теперь на территории острова-града Свияжска с многовековой историей будут расти наши сибирские кедры. Они не только украсят территорию монастыря, но и через века будут добрым знаком мощной и нерушимой дружбы между нашими субъектами».

Отмечается, что кедры высадят 28 августа в парке Богородице-Успенского мужского монастыря и станут первыми деревьями, высаженными здесь.